نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر جدول ترتيب الدوري الإيطالي قبل مباراة اليوم بين جنوى وبولونيا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

يستعرض لكم موقع "دوت الخليج الرياضي" من خلال السطور التالية، جدول ترتيب بطولة الدوري الإيطالي في موسمه الحالي 2023-2024، قبل انطلاق مباريات الجولة الثامنة والثلاثين والأخيرة من البطولة.

موعد مباراة جنوي ضد بولونيا في الدوري الإيطالي

ومن المقرر أن يلتقي فريق جنوي مع نظيره بولونيا، مساء اليوم الجمعة، في تمام الساعة العاشرة إلا ربع مساءًا بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، والحادية عشر إلا ربع بتوقيت أبو ظبي والإمارات.

وتوج فريق إنتر ميلان ببطولة الدوري الإيطالي في موسمه الحالي، قبل أسابيع من انتهاء مباريات البطولة، حيث يتصدر جدول الترتيب حتى الآن، برصيد 93 نقطة.

جدول ترتيب الدوري الإيطالي قبل انطلاق مباريات اليوم

1- إنتر ميلان 93 نقطة.

2- ميلان 74 نقطة.

3- بولونيا 68 نقطة.

4- يوفنتوس 68 نقطة.

5- أتالانتا 66 مقطة.

6- روما 63 نقطة.

7- لاتسيو 60 نقطة.

8- فيورنتينا 57 نقطة.

9- تورينو 53 نقطة.

10- نابولي 52 نقطة.

11- جنوى 46 نقطة.

12- مونزا 45 نقطة.

13- هيلاس فيرونا برصيد 37 نقطة.

14- ليتشي 37 نقطة.

15- كالياري 36 نقطة.

16- فروزينوني 35 نقطة.

17- أودينيزي 34 نقطة

18- إمبولي 33 نقطة.

19- ساسولو 29 نقطة.

20- ساليرنيتانا 16 نقطة.