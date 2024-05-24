نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة الاهلي والزمالك اليوم في نهائي دوري كرة اليد والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

ينتظر محبي وعشاق كرة القدم العربية والمصرية على وجه التحديد، موعد انطلاق المواجهة الحاسمة التي ستجمع بين فريق الأهلي، مع غريمه التقليدي الزمالك، مساء اليوم الجمعة 24 مايو، في نهائي بطولة دوري كرة اليد هذا الموسم.

موعد مباراة الأهلي ضد الزمالك في المباراة الفاصلة بنهائي دوري اليد

وستنطلق صافرة مباراة الأهلي ضد غريمه التقليدي الزمالك، عند الساعة السادسة مساءًا بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، والسابعة بتوقيت أبو ظبي، على مجمع صالات حسن مصطفى بمدينة السادس من أكتوبر.

وحقق فريق الأهلي في المباراة الأولى له أمام الزمالك، الفوز بنتيجة 26-25، بينما فاز الأبيض بالمباراة الثانية على المارد الأحمر، بنتيجة 25-29.

ومن المنتظر أن تكون مباراة الأهلي ضد الزمالك، مساء اليوم الجمعة، هي المباراة الثالثة الحاسمة للكشف الفريق المتوج ببطولة دوري اليد، وفقا لنظام Best of 3.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي ضد الزمالك في نهائي دوري اليد

والجدير بالذكر أن شبكة قنوات أون تايم سبورتس، هي التي ستقوم ببث مباراة الأهلي ضد الزمالك، مساء اليوم الجمعة، وتحديدا عبر قناة ON Time Sports 1HD.