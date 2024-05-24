نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ترتيب هدافي الدوري المصري قبل مباراة سموحة وفاركو في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

يريد متابعو كرة القدم في كل مكان وخاصة محبي مشاهدة الدوري المصري، معرفة ترتيب هدافي دوري نايل قبل مباريات اليوم الجمعة.

تبدأ منافسات الجولة الخامسة والعشرين لبطولة الدوري الممتاز بمباراة قوية تجمع بين سموحة وفاركو.

ترتيب هدافي الدوري المصري قبل مباريات اليوم الجمعة

يحتل حسام أشرف مهاجم بلدية المحلة صدارة جدول ترتيب هدافي الدوري المصري برصيد 12 نقاط، ويأتي مابولولو نجم الاتحاد السكندري في المركز الثاني برصيد 10 أهداف، فيما يأتي أحمد بلحاج صانع ألعاب سيراميكا كليوباترا في المركز الثالث برصيد 8 أهداف.