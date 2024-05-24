نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر جدول ترتيب الدوري المصري قبل مباراة فاركو وسموحة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

تبدأ اليوم الجمعة الاسبوع الخامس والعشرين من منافسات الدوري الممتاز بمباراة قوية تجمع بين سموحة وفاركو.

يواجه فاركو نظيره فريق سموحة في الساعة السابعة مساء اليوم الجمعة بالجولة

وجاء ترتيب الدوري المصري على النحو التالي:

1. بيراميدز (50 نقطة)

2. المصري البورسعيدي (38 نقطة)

3. زد إف سي (37 نقطة)

4. الاتحاد السكندري (36 نقطة)

5. سيراميكا كليوباترا (34 نقطة)

6. سموحة (34 نقطة)

7. الأهلي (33 نقطة)

8. إنبي (33 نقطة)

9. مودرن فيوتشر (31 نقطة)

10. طلائع الجيش (30 نقطة)

11. الجونة (30 نقطة)

12. الإسماعيلي (26 نقطة)

13. 13. الزمالك (25 نقطة)

14. البنك الأهلي (22 نقطة)

15. فاركو (20 نقطة)

16. بلدية المحلة (19 نقطة)

17. المقاولون العرب (16 نقطة)

18. الداخلية (12 نقطة)

القنوات الناقلة لمباراة سموحة وفاركو

ومن المقرر أن تذاع هذه المباراة عبر شبكة قناة تايم سبورت الناقل الرسمي والحصري لجميع مباريات الدوري الممتاز.

موقف الفريقين بالدوري

يحتل فريق فاركو المركز الثامن برصيد 41 نقطة جمعهم من الفوز في 9 مباريات والتعادل في 14 مباراة وتلقي الخسارة في 11 مباراة.

وفي المقابل يحتل فريق سموحة المركز السادس برصيد 46 نقطة جمعهم من الفوز في 11 مباراة وتعادل في 13 مباراة، بينما تلقي الخسارة في 9 مباريات.