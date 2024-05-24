نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة فاركو وسموحة بالدوري المصري والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

يستعد الفريق الأول لكرة القدم لنادي سموحة لمواجهة نظيره فريق فاركو بالجولة الخامسة والعشرين من منافسات الدوري الممتاز.

وتنطلق صافرة هذه المباراة في الساعة السابعة مساء اليوم الجمعة على ملعب ستاد الجيش ببرج العرب.

ومن المقرر أن تذاع هذه المباراة عبر شبكة قناة تايم سبورت الناقل الرسمي والحصري لجميع مباريات الدوري الممتاز.

موقف الفريقين بالدوري

يحتل فريق فاركو المركز الثامن برصيد 41 نقطة جمعهم من الفوز في 9 مباريات والتعادل في 14 مباراة وتلقي الخسارة في 11 مباراة.

وفي المقابل يحتل فريق سموحة المركز السادس برصيد 46 نقطة جمعهم من الفوز في 11 مباراة وتعادل في 13 مباراة، بينما تلقي الخسارة في 9 مباريات.