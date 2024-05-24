نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة جنوى وبولونيا في الدوري الإيطالي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

تتجه أنظار عشاق ومحبي الكرة الإيطالية لمتابعة مباراة جنوى وبولونيا وذلك ضمن منافسات الدوري الإيطالي في الموسم الحالي.

وكان جنوى قد خسر من روما بهدف نظيف في الجولة السابعة والثلاثين من الكالتشيو بينما تعادل بولونيا مع يوفنتوس بثلاثة أهداف لكل منهما في نفس الجولة.

يحتل جنوى المركز الحادي عشر برصيد 46 نقطة في جدول الدوري الإيطالي في الموسم الحالي بينما يحتل بولونيا المركز الثالث برصيد 68 نقطة.

موقف جنوى وبولونيا في جدول الدوري الإيطالي

صعد جنوى إلى الدوري الإيطالي بعد احتلاله لصدارة دوري الدرجة الثانية في الموسم الماضي.

في حين احتل بولونيا المركز التاسع في جدول ترتيب الدوري الإيطالي في الموسم الماضي برصيد 54 نقطة حصدها من 38 مباراة، حيث فاز في 14 مباراة وتعادل في 12 مباراة وخسر 12 مباراة.

موعد مباراة جنوى وبولونيا في الدوري الإيطالي

من المقرر أن تقام مباراة جنوى وبولونيا يوم الجمعة 24 مايو 2024 على استاد لويجي فيراريس معقل جنوى وذلك ضمن منافسات الجولة الثامنة والثلاثين من بطولة الدوري الإيطالي في الموسم الحالي.

وستقام المباراة في تمام الساعة العاشرة إلا ربع مساء بتوقيت مصر والمملكة العربية السعودية والساعة الحادية عشر إلا ربع مساء بتوقيت الإمارات العربية المتحدة وستقوم قنوات AD Sports Premium HD الإماراتية بنقل أحداث المباراة.