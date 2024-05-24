نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة جيرونا وغرناطة في الدوري الاسباني في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

يترقب محبي وعشاق كرة القدم الإسبانية مباراة جيرونا وغرناطة وذلك ضمن منافسات بطولة الدوري الإسباني في الموسم الحالي.

موعد مباراة جيرونا وغرناطة في الدوري الإسباني

من المقرر أن تقام مباراة جيرونا وغرناطة يوم الجمعة 24 مايو 2024 على إستاد دي مونتيليفي معقل جيرونا وذلك ضمن منافسات الجولة الثامنة والثلاثين من بطولة الدوري الإسباني في الموسم الحالي.

وستقام المباراة في تمام الساعة العاشرة مساء بتوقيت مصر والمملكة العربية السعودية والساعة الحادية عشر مساء بتوقيت الإمارات العربية المتحدة وستقوم قنوات بي إن سبورت القطرية بنقل أحداث المباراة.

فاز جيرونا على فالنسيا في الجولة الماضية من الدوري السعودي بثلاثة أهداف مقابل هدف بينما خسر غرناطة من سيلتا فيجو بهدفين مقابل هدف في نفس الجولة.

يحتل جيرونا المركز الثالث برصيد 78 نقطة في جدول ترتيب الدوري الإسباني في الموسم الحالي بينما يحتل غرناطة المركز التاسع عشر برصيد 21 نقطة.

موقف جيرونا وغرناطة في جدول الدوري الإسباني

احتل جيرونا المركز العاشر في جدول ترتيب الدوري الإسباني في الموسم الماضي برصيد 72 نقطة حصدها من 30 مباراة، حيث فاز في 22 مباراة وتعادل في 6 مباريات وخسر مبارتين.

في حين صعد غرناطة إلى الدوري الإسباني بعد احتلاله لصدارة دوري الدرجة الثانية في الموسم الماضي.