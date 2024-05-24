نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر جدول ترتيب الدوري الاسباني قبل مباراة جيرونا وغرناطة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

يبحث قطاع عريض من عشاق ومحبي الكرة الإسبانية عن مواعيد مباريات الليجا في الموسم الحالي والذي تكون فيه الكثير من المواجهات القوية أبرزها كلاسيكو الأرض بين ريال مدريد وبرشلونة.

نجح ريال مدريد في التتويج بلقب الدوري الإسباني الذي يحتل صدارته برصيد 94 نقطة بينما يحتل برشلونة المركز الثاني برصيد 82 نقطة بينما تراجع جيرونا للمركز الثالث برصيد 78 نقطة وجاء أتلتيكو مدريد في المركز الرابع برصيد 73 نقطة.

جدول ترتيب الدوري الاسباني قبل مباراة جيرونا وغرناطة

ويستعرض دوت الخليج الرياضي ترتيب الدوري الإسباني حتى الآن..

1 - ريال مدريد 94 نقطة

2 - برشلونة 82 نقطة

3- جيرونا 78 نقطة

4- أتلتيكو مدريد 73 نقطة

5- أتلتيك بلباو 65 نقطة

6 - ريال سوسيداد 60 نقطة

7 - ريال بيتيس 56 نقطة

8 - فياريال 52 نقطة

9 - فالنسيا 48 نقطة

10 - ديبورتيفو ألافيس 45 نقطة

11 - اوساسونا 44 نقطة

12 - خيتافي 43 نقطة

13 - أشبيلية 41 نقطة

14 - سيلتا فيجو 40 نقطة

15 - لاس بالماس 39 نقطة

16 - رايو فاليكانو 38 نقطة

17 - ريال مايوركا 37 نقطة

18 - قادش 33 نقطة

19 - غرناطة 21 نقطة

20 - ألميريا 18 نقطة