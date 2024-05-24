نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تشافي يفجر مفاجأة مدوية بشأن الرحيل عن برشلونة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشفت تقارير صحفية عن آخر تطورات مستقبل تشافي هيرنانديز مدرب الفريق الفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة الإسباني خلال الفترة المقبلة.

تشافي يفجر مفاجأة مدوية بشأن الرحيل عن برشلونة

وقال مويس صحفي قناة "ESPN" أن تشافي وطاقمه لم يتلقوا أي معلومات رسمية عن مستقبلهم بعد، لكنهم اشتبهوا منذ فترة في أنهم يعيشون أيامهم الأخيرة في برشلونة.

‏وأضاف أن المصادر المقربة من تشافي لم تؤكد أو تنفي ما إذا كان المدرب سيطلب دفع راتب السنة المتبقية من عقده، وأصرت على أن المدرب يريد الاستمرار في دوره، دون أن يخبرهم أحد حتى الآن بأن نية النادي مختلفة.

‏وأكمل:"ومع ذلك، إذا طلب تشافي الحصول على راتب تلك السنة، فسيتعين على الطرفين التفاوض على تسوية مالية، وهذا قد يعقد قرار لابورتا أكثر، الوضع المالي الحساس للنادي كان أحد الأسباب التي جعلتهم يقررون إبقاء تشافي في منصبه".

