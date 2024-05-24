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أحمد جودة - القاهرة - بات تشافي هيرنانديز المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة الإسباني على مقربة من الرحيل عن قيادة البلوجرانا، بعدما اتخذ خوان لابورتا رئيس النادي الكتالوني قرارا برحيل المدرب في نهاية الموسم الجاري.

تفاصيل عقد هانز فليك مع برشلونة

وخرج الفريق الكتالوني خالي الوفاض هذا الموسم، حيث فشل في حصد الدوري الإسباني وكأس ملك إسبانيا والسوبر الإسباني، وودع منافسات دوري أبطال أوروبا من الدور ربع النهائي.

وقال الصحفي الإسباني لويس ميغيل سانز أن إدارة برشلونة حسمت الاتفاق مع هانز فليك مدرب منتخب ألمانيا وبايرن ميونخ السابق لقيادة الفريق الكتالوني لمدة موسمين.

‏وأضاف:"فليك يفهم تمامًا الوضع الاقتصادي لبرشلونة وسيأتي بمبالغ معقولة تشمل راتبًا ثابتًا نسبيًا ومنحًا عالية مقابل الألقاب التي يتم الفوز بها.

وأكمل:" فليك قبل التحدي بناءً على أداء الفريق وهذا الطموح قد نالت إعجاب الجميع داخل إدارة برشلونة".

