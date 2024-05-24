نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نجم برشلونة يقترب من الرحيل في الميركاتو الصيفي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشفت تقارير صحفية إسبانية أن رونالد أراوخو نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة الإسباني بات قريبًا من الرحيل عن البلوجرانا خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

نجم برشلونة يقترب من الرحيل في الميركاتو الصيفي

وقال فيران كورياس صحفي "سبورت" الإسبانية، أن إدارة نادي برشلونة برئاسة خوان لابورتا ترى أراوخو أقرب للخروج من البقاء مع الفريق الكتالوني.

‏وأضاف:"بايرن ميونخ الألماني تشيلسي ومانشستر يونايتد الإنجليزيين مهتمين بالتعاقد مع نجم برشلونة خلال الميركاتو الصيفي، ومستعدين لدفع مبلغ كبير من أجله وتقديم راتب عالي له".

‏وتابع:"لا يوجد تقدم في مفاوضات التجديد لذلك برشلونة غير متفائل باستمرار أراوخو في الموسم القادم".

‏وأتم تصريحاته:"أرواخو عندما جدد آخر مرة بذل جهد اقتصادي يجب تعويضه في العقد القادم لكن المبلغ الذي يستطيع برشلونة تقديمه له أقل بكثير من الأندية الأخرى خاصة تشيلسي".