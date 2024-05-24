نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "نهاية الرحلة" رانييري يعتزل التدريب بعد مسيرة رائعة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - ودّع المدرب كلاوديو رانييري ناديه كالياري وأسدل الستار على مسيرة تدريبية دامت نحو أربعة عقود، وذلك بعد الخسارة أمام ضيفه فيورنتينا 2-3 في افتتاح المرحلة 38 والأخيرة من الدوري الإيطالي.

وقال المدرب إنّه اتّخذ قراره بـ "قلبٍ مُثقل"، خشية أن يُفسد فترتين رائعتين مع كالياري إذا استمر.

وكان رانييري قد قدّم استقالته بعد تسع مبارياتٍ على انطلاق الموسم الحالي، إذ لم ينجح بتحقيق سوى ثلاث نقاط، لكن النادي واللاعبين أقنعوه بالبقاء بعدما قادهم إلى الدرجة الأولى عقب تعيينه في يناير 2023.

وتحدث المدرب الإيطالي بعد المباراة "ما تمكّنا من تحقيقه، قد فعلناه معًا".

وأتم "طلبت مساعدتكم قبل عامٍ ونصف لأنهم معكم فقط يُمكننا فعل ما فعلناه".