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أحمد جودة - القاهرة - أعرب جابرييل فيجا، نجم فريق أهلي جدة، عن سعادته بالعودة للفريق بعد فترة طويلة من الإصابة والتي حرمته من المشاركة معه في جولات هامة هذا الموسم ببطولة الدوري السعودي للمحترفين.

فيجا يتحدث عن طموحات أهلي جدة في دوري أبطال آسيا الموسم المقبل

وقال فيجا في تصريحات صحفية إن المباراة كانت قوية أمام فريق الرائد إلى خلق الخطوط والتكتل دفاعيا.

وأكد فيجا سعادته بالنتائج التي حققها الأهلي هذا الموسم والتي قادت الفريق للعب في الموسم المقبل بدوري أبطال آسيا النخبة، معربا عن تحمسه للمشاركة مع الفريق في هذه البطولة القارية.

وأتم "الأهلي حقق العديد من النتائج الرائعة هذا الموسم الذي اعتبره ناجحا للفريق، لكن فريقي المقدمة كانا أفضل وهو ما حال دون تحقيقنا لنتائج أفضل هذا الموسم"، معربًا عن تطلعه لتقديم الفريق موسم قادم أفضل.