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أحمد جودة - القاهرة - أعلن الفرنسي أوليفيه جيرو مهاجم ميلان، عن موعد اعتزاله اللعب الدولي مع منتخب فرنسا.

وتواجد جيرو ضمن قائمة المنتخب الفرنسي الذي سيخوض منافسات يورو 2024 في ألمانيا الشهر المقبل.

أوليفيه جيرو يكشف موعد اعتزاله اللعب الدولي مع فرنسا

وتحدث مهاجم ميلان في تصريحات لصحيفة "ليكيب": "سأترك المنتخب الفرنسي بعد بطولة أوروبا، يجب أن أفسح المجال للاعبين الشباب".

ويعد أوليفيه هو الهداف التاريخي لمنتخب الديوك برصيد 57 هدفا، بفارق 6 أهداف عن تييري هنري (51 هدفا)، بينما يمتلك كيليان مبابي (46 هدفا).

كما يعد المهاجم الفرنسي هو ثالث أكثر لاعب مشاركة بتاريخ المنتخب الفرنسي (131 مباراة)، خلف هوجو لوريس (145) وليليان تورام (142).

