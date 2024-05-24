انت الأن تتابع خبر بنزيما على أعتاب الرحيل عن الاتحاد:وإدارة الهلال تتحرك بسرعة لاقتناص الفرصة ! والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - وردت أنباء عن رغبة الفرنسي كريم بنزيما، نجم ريال مدريد السابق، في الرحيل عن صفوف فريق الاتحاد بعد عام واحد فقط من انضمامه إليه.

وقد أثار

هذا الخبر موجة من الجدل بين الإعلاميين والنقاد الرياضيين، مع تباين الآراء حول دوافع بنزيما وراء هذا القرار.

تعليق وليد الفراج:

يرجح الإعلامي وليد الفراج أن بنزيما يرغب في الرحيل، مستندًا إلى تصريحات الرئيس التنفيذي للاتحاد التي تُشير إلى وجود أزمة داخلية في النادي.

تعليق ناصر الهويدي:

يعتقد الناقد الرياضي ناصر الهويدي أن بنزيما يُمارس ضغطًا على إدارة النادي من أجل تعزيز صفوف الفريق، مُشيرًا إلى صعوبة فسخ عقده.

تعليق صالح أبو نخاع:

يرى الناقد الرياضي صالح أبو نخاع أن نجاح بنزيما في الضغط على إدارة الاتحاد قد يُشجع لاعبين آخرين على اتباع نفس الخطوة، مما يُشكل اختبارًا حقيقيًا للجنة الاستقطابات ومسؤولي النادي.

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