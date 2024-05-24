نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نهائي كأس ألمانيا.. باير ليفركوزن لتعويض جرح الهزيمة أمام أتالانتا بثلاثية "لوكمان" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يواجه باير ليفركوزن نظيره كلايزرسلاوترن من الدرجة الثانية في نهائي كأس ألمانيا لكرة القدم السبت، ساعيًا إلى تعويض خيبة تعرّضه لخسارته الأولى منذ نحو عام.

باير ليفركوزن لتعويض جرح الهزيمة أمام أتالانتا بثلاثية "لوكمان"

وتعرّض فريق المدرب الإسباني تشابي ألونسو لخسارة ثقيلة على يد أتالانتا بثلاثية نظيفة في نهائي الدوري الأوروبي "يوروبا ليج" الأربعاء، وهي خسارته الأولى في أي مسابقة منذ مايو 2023، في سلسلة امتدت لـ51 مباراة.

وبعد أن تميّز طوال الموسم بالحيوية والقدرة على تسجيل الأهداف المتأخرة، ظهر ليفركوزن في حلّة مغايرة لذاك الفريق الذي كسر هيمنة بايرن ميونيخ ليحصد باكورة ألقابه في البوندسليجا.

وفي عام وعد فيه ألونسو بالبقاء على رأس الفريق متجاهلًا كل العروض التي انهالت عليه من أندية كبرى على غرار ليفربول الإنجليزي وبايرن، بدا أنّ ليفركوزن في طريقه لتحقيق ثلاثية تاريخية.