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أحمد جودة - القاهرة - أعلن ميلان رحيل ستيفانو بيولي الذي تعاقد معه عام 2019، على أن يشرف على الفريق اللومباردي للمرة الأخيرة السبت ضمن المرحلة الثامنة والثلاثين الأخيرة.

رسميا.. رحيل ستيفانو بيولي عن ميلان نهاية الموسم الجاري

وأفاد النادي الإيطالي في بيان "يعلن ميلان وستيفانو بيولي أنهما لن يواصلا تعاونهما الموسم المقبل".

وكان من المفترض أن يمتد عقد بيولي (58 عاما) الذي قاد ميلان للفوز بلقب الدوري للمرة التاسعة عشرة في تاريخه عام 2022، حتى حزيران/يونيو 2025.

و\أضاف "يتقدم ميلان بخالص الشكر إلى ستيفانو بيولي وطاقمه على السنوات الخمس التي قضاها على رأس الفريق الأول، والتي تميزت بلقب الدوري الإيطالي الذي سيبقى في الذاكرة والعودة المستمرة إلى أهم المسابقات الأوروبية".

ويمهد هذا الرحيل الطريق لوصول البرتغالي باولو فونسيكا، حسب الصحافة الإيطالية، علما أن الأخير قضى للتو موسمين في الدوري الفرنسي مع ليل، ويعرف جيدا الكالتشيو بعدما درب روما بين عامي 2019 و2021.