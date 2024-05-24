كولر: سنجد لاعب بديل لعلي معلول وسنحاول منع الترجي من تسجيل الأهداف

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أحمد جودة - القاهرة - علق السويسري مارسيل كولر المدير الفني للأهلي، على مواجهة فريقه غدًا أمام الترجي التونسي في إياب نهائي دوري أبطال إفريقيا.

كولر: سنجد لاعب بديل لمعلول وسنحاول منع الترجي من تسجيل الأهداف

كولر قال في المؤتمر الصحفي الذي يسبق لقاء الغد:"نتعامل مع المباريات بنفس القوة والجدية والتركيز".

وأضاف:"مباراة النهائي ليس تعامل مختلف لأن هدفي هو نفسه في جميع المباريات وهو الفوز".

وتابع:"نحاول فرض حالة الهدوء والجدية على اللاعبين وهدفنا الفوز في مباراة الغد".

وأشار:"سنجد لاعب بديل لعلي معلول غدا وسوف نساعد اللاعب الذي سيبدأ في هذا المركز".

وأوضح:"دائما تفكيري هو الفوز وطريقة لعب الفريق هجومية سواء على ملعبي أو خارجه".

وأردف في حديثه:"سنحاول منع الترجي من تسجيل أي أهداف".

وزاد:"فريق الترجي التونسي قوي للغاية ورأينا ذلك في مباراة الذهاب".

وأشار:"أي لاعب يتصور أن المباراة سهلة هو أمر غير مقبول".

وواصل:"كل لاعب يعلم أهمية المباراة وجميع اللاعبين يعلمون أهميتها".

وأكمل:"أتابع اللاعبين بشكل يومي ولا يوجد ذرة استهتار أو ثقة في تحقيق الفوز والجميع يركز في المباراة".

وهل هناك أزمة بين حراس الأهلي، ليرد كولر:"هذا الكلام غير حقيقي ولا يوجد أزمة بين الحراس سواء محمد الشناوي أو مصطفى شوبير".

