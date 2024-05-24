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أحمد جودة - القاهرة - تحدث محمد الشناوي حارس مرمى النادي الأهلي، عن مباراة الترجي التونسي غدًا السبت في نهائي دوري أبطال إفريقيا.
الشناوي: الصحف المصرية تثير المشاكل.. ونحترم الترجي
الشناوي قال في المؤتمر الصحفي الذي يسبق لقاء الغد:"أي بطولة نحصل عليها نفكر في البطولة التي تليها".
وأضاف:"إنجاز وصول الأهلي بكل تأكيد للنهائي الإفريقي الخامس على التوالي".
وأشار:"لا يوجد أي أزمة بين حراس الأهلي، هذه هي الصحف المصرية ولا تعليق".
وواصل:"جمهور الاهلي دائما يحب التتويج بالبطولات، وهناك سيستم في النادي الأهلي وهذا سر التتويج بالبطولات".
وأوضح:"لدينا جمهور هدفنا دائما إسعاد هذا الجمهور".
وشدد:"نحترم جميع الفرق سواء نهائي أو أي مباراة في الدوري أو الكأس".
وزاد:"حارس الترجي ومصطفى شوبير يقدمان مستوى قوي ومميز".
وأكمل حديثه:"مصطفى شوبير وصل ل 7 مباريات كلين شيت وحارس الترجي وصل ل11 مباراة كلين شيت أيضا".