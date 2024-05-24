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أحمد جودة - القاهرة - تحدث محمد الشناوي حارس مرمى النادي الأهلي، عن مباراة الترجي التونسي غدًا السبت في نهائي دوري أبطال إفريقيا.

الشناوي: الصحف المصرية تثير المشاكل.. ونحترم الترجي

الشناوي قال في المؤتمر الصحفي الذي يسبق لقاء الغد:"أي بطولة نحصل عليها نفكر في البطولة التي تليها".

وأضاف:"إنجاز وصول الأهلي بكل تأكيد للنهائي الإفريقي الخامس على التوالي".

وأشار:"لا يوجد أي أزمة بين حراس الأهلي، هذه هي الصحف المصرية ولا تعليق".

وواصل:"جمهور الاهلي دائما يحب التتويج بالبطولات، وهناك سيستم في النادي الأهلي وهذا سر التتويج بالبطولات".

وأوضح:"لدينا جمهور هدفنا دائما إسعاد هذا الجمهور".

وشدد:"نحترم جميع الفرق سواء نهائي أو أي مباراة في الدوري أو الكأس".

وزاد:"حارس الترجي ومصطفى شوبير يقدمان مستوى قوي ومميز".

وأكمل حديثه:"مصطفى شوبير وصل ل 7 مباريات كلين شيت وحارس الترجي وصل ل11 مباراة كلين شيت أيضا".

