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أحمد جودة - القاهرة - ألهب ميجيل كاردوزو مدرب الترجي التونسي، حماس لاعبيه قبل مواجهة الأهلي في إياب نهائي دوري أبطال إفريقيا.

مدرب الترجي يلهب حماس لاعبيه قبل مواجهة الأهلي

وكشفت صحيفة الشروق التونسية، حديث ميجيل كاردوزو مع لاعبي الترجي قبل مواجهة الأهلي المرتقبة في الثامنة مساء غد السبت في إياب نهائى دوري أبطال إفريقيا.

ميجيل كاردوزو، لديه ثقة كبيرة وبلا حدود في التفوق على الأهلي في لقاء الغد، والعودة باللقب من القاهرة، حسبما نقلت جريدة الشروق حديث المدرب البرتغالي مع اللاعبين.

وأتمت “الخطاب المفعم بالثقة والحماس، يهدف إلى شحن اللاعبين وإقناعهم بأن لديهم القدرة على التتويج بلقب دوري أبطال إفريقيا هذه النسخة”.