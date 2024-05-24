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أحمد جودة - القاهرة - يُنهي كيليان مبابي مسيرته مع باريس سان جيرمان السبت حين سيكون أمام فرصة التتويج بلقبٍ أخير بمواجهة ليون في نهائي كأس فرنسا لكرة القدم.

مبابي يختتم مسيرته مع باريس سان جيرمان في نهائي كأس فرنسا

وسيلعب مهاجم منتخب فرنسا مباراته الـ308 والأخيرة مع نادي العاصمة الذي انضم إليه في أغسطس 2017 قادمًا من موناكو بصفقة بلغت قيمتها 108 ملايين يورو، بعدما اختاره مدربه الإسباني لويس إنريكي ضمن المجموعة التي ستخوض النهائي.

لم يخض مبابي (25 عامًا) المباراتين الأخيرتين لفريقه المتوّج بلقب الدوري في الفوز على نيس 2-1 في 15 مايو ومتز 2-0 الأحد الماضي.

بدا أن إنريكي أراحه لمواجهة نهائي الكأس خاصةً بعدما ضمِن الفريق لقب الدوري، لكن الإسباني ألمح سابقًا إلى أنه ليس سعيدًا بطلب نجمه مغادرة النادي في النصف الثاني من الموسم، وقال "سنرى هذا الأسبوع من الجاهز ومن ليس جاهزًا، ومن يمتلك الرغبة الأكبر (في اللعب)".

وأضاف "نهائي كأس فرنسا مهم جدًا بالنسبة لنا".