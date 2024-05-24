عاجل ورسميًا.. برشلونة يعلن إقالة تشافي هيرنانديز من تدريب الفريق

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أحمد جودة - القاهرة - أعلن نادي برشلونة الإسباني، اليوم الجمعة، إقالة تشافي هيرنانديز من تدريب الفريق، بعد تراجع نتائج الفريق الكتالوني خلال الموسم الحالي.

برشلونة يعلن إقالة تشافي هيرنانديز

وقال نادي برشلونة في بيان رسمي نشره عبر حسابه الرسمي على إحدى مواقع التواصل الاجتماعي إكس: "أعلن رئيس نادي برشلونة لابورتا ظهر اليوم لتشافي هيرنانديز أنه لن يستمر كمدرب للفريق الأول في الموسم 2024-2025".

وتابع البيان: "نادي برشلونة يعرب عن شكره لتشافي على عمله كمدرب، الذي يضاف إلى مسيرته التي لا تضاهى كلاعب وقائد للفريق، ويتمنى له كل التوفيق في المستقبل".

وأشار البيان: "سيقوم تشافي هيرنانديز بإدارة آخر مباراة له كمدرب للفريق الأول يوم الأحد القادم في إشبيلية".

وأوضح بيان نادي برشلونة الإسباني: "خلال الأيام المقبلة، سيعلن نادي برشلونة عن الهيكل الجديد للفريق الأول".

