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أحمد جودة - القاهرة - أجرى البرتغالي جوزيه جوميز المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تعديلًا على برنامج إعداد الأبيض لمباراة الاتحاد السكندري المقبلة في مسابقة الدوري الممتاز.

قرار عاجل من جوميز قبل مواجهة الاتحاد السكندري في الدوري

وقرر المدير الفني منح اللاعبين راحة اليوم الجمعة من التدريبات، بعدما سبق وقرر خوض التدريبات بصورة طبيعية دون راحة استعدادًا للقاء الاتحاد السكندري المقرر له يوم الاثنين المقبل ببرج العرب، في الجولة الخامسة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز.

وتعادل فريق الزمالك مع مودرن فيوتشر بهدف لكل فريق في المباراة التي أقيمت بينهما مساء الأمس باستاد المقاولون العرب في الجولة الرابعة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز، ليرفع الأبيض رصيده إلى 25 نقطة

