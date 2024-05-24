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أحمد جودة - القاهرة - كشفت قناة " بي ان سبورت"، على موافقة الاتحاد الموريتاني لكرة القدم على مشاركة الهلال والمريخ السودانيين في الدوري المحلي متحملًا كافة النفقات.

الاتحاد الموريتاني يوافق على مشاركة الهلال والمريخ السودانيين في الدوري المحلي

وحسب ما أعلنته قناة “بي ان سبورتس” القطرية، فقد اشترط الاتحاد الموريتاني موافقة الاتحاد الإفريقي لكرة القدم “كاف” على هذه الخطوة.

وعلى الجانب الآخر أكد الاتحاد الموريتاني للعبة، رغبته في استضافة مباريات الفريقين في دوري أبطال إفريقيا في الموسم الجديد، حسب المصدر ذاته.

حيث قام الاتحاد الموريتاني بأرسال خطابًا رسميًا للسوداني واخطره بالموافقة على إنضمام الهلال والمريخ لمنافسات بطولة الدوري في موريتانيا.

ومن جهة موريتانيا فرحبت بإستضافة جميع مباريات الهلال والمريخ في المسابقات الأفريقية خلال الموسم المقبل.

