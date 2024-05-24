نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بعد إقالته من منصبه.. تعرف على أرقام تشافي مع برشلونة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن نادي برشلونة الإسباني عبر بيانًا رسميًا أصدره قبل قليل، إقالة مديره الفني تشافي هيرنانديز من منصبه.

وكشف برشلونة في البيان بأنه عقد اجتماعا في خوان جامبر، وتم إبلاغ الرئيس خوان لابورتا، تشافي هيرنانديز أنه لم يستمر كمدرب للفريق الأول في موسم 2024-25، وسيتم إقالته.

وشهد الاجتماع حضور كل من نائب الرئيس الرياضي رافا يوستي والمدير الرياضي ديكو، وذلك برفقة مساعدي تشافي أوسكار هيرنانديز وسيرجيو أليجري.

أرقام تشافي مع برشلونة

وشارك تشافي مع برشلونة في 141 مباراة، انتصر في 89، وفي 23 تعادل، وتلقى الخسارة في 29 مباراة، وحقق مع برشلونة 3 بطولات.

وجاء بيان برشلونة كالتالي: "يود نادي برشلونة أن يشكر تشافي على عمله كمدرب، والذي يضيف إلى مسيرة لا مثيل لها كلاعب وقائد للفريق، ويتمنى له كل التوفيق في العالم".

ويستعد فريق برشلونة لمواجهة نظيره إشبيلية يوم الأحد القادم في ختام منافسات الدوري الإسباني، حيث تعد المباراة النهائية لتشافي كمدرب للفريق.

وأتم برشلونة بيانه موضحًا أنه في الأيام المقبلة، سيعلن عن طاقم التدريب الجديد للفريق الأول.

