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أحمد جودة - القاهرة - ثمن أحمد عدلي رئيس الاتحاد المصري للشطرنج موافقة مجلس النواب على تعميم رياضة الشطرنج في المدارس المصرية الأمر الذي يعد خطوة غاية في الأهمية لانتشار اللعبة بشكل موسع في مختلف محافظات الجمهورية.

رسميًا.. تعميم رياضة الشطرنج في المدارس المصرية

أضاف عدلي أن مجلس النواب قام بإحالة القرار إلى الحكومة ووزارة التربية والتعليم ووزارة الشباب والرياضة للبدء في تنفيذ ما جاء في بنوده بتعميم رياضة الشطرنج في مختلف المدارس.

ووجه أحمد عدلي الشكر إلى جميع المسؤولين عامة وخص بالشكر كل من ساهم في تمرير القرار ومن ضمنهم النائب محمد بدراوي عضو مجلس النواب الذي قدم المقترح للبرلمان والدكتورة منى يحيى مستشار وزير التربية والتعليم للتربية الرياضية والعسكرية ومحمد خلاف رئيس منطقة الغربية للشطرنج.

تابع رئيس الاتحاد المصري للشطرنج أنه سعيد للغاية بهذا القرار كونه يجعل اللعبة موضع انتشار واسع بين الطلبة ومن ثم خلق أجيال جديدة في اللعبة لاستمرار تحقيق إنجازات عالمية.

يذكر أن منظمة الأمم المتحدة خصصت يوم 20 من شهر يوليو سنويًا للاحتفاء باليوم العالمي للشطرنج حيث تعد من أشهر الرياضات العقلية الذهنية التي اتسمت بالفكر والثقافة والنزاهة والاحترام المتبادل.

ويتولى رئاسة الاتحاد المصري للشطرنج لجنة ثلاثية تضم كل من أحمد عدلي، إيمان الأنصاري، محمد عبد العال وذلك حتى نهاية الدورة الانتخابية الحالية 2020/2024.

