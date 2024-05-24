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أحمد جودة - القاهرة - أعلن الإيطالي كارلو أنشيلوتي المدير الفني لريال مدريد، غياب نجم الميرنجي، عن خوض مواجهة بوروسيا دورتموند، بنهائي دوري أبطال أوروبا، الذي سيقام في الأول من الشهر المقبل.

أنشيلوتي يعلن غياب نجم ريال مدريد عن نهائي دوري الأبطال

وأكد أنشيلوتي أن أوريلين تشواميني لن يلحق بمواجهة ريال مدريد مع دورتموند، قائلا: "هو يتعافى في الوقت الحالي، من أجل المشاركة في اليورو".

وكان النجم الفرنسي، قد أصيب بكسر في مشط القدم خلال مواجهة بايرن ميونخ في إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

وأفادت تقارير صحفية إسبانية، أن تشواميني حصل على آراء طبية مختلفة من أجل العثور على حل يقلل وقت التعافي.