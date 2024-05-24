عاجل.. جوارديولا يعلق على إقالة تشافي من تدريب برشلونة

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أحمد جودة - القاهرة - علق بيب جوارديولا مدرب مانشستر سيتي، على خطوة إقالة تشافي هيرنانديز من تدريب برشلونة الإسباني.

أعلن نادي برشلونة، اليوم الجمعة، قرار رحيل تشافي هيرنانديز عن تدريب الفريق، بنهاية الموسم الرياضي الجاري.

تعليق جوارديولا على رحيل تشافي

وسُئل جوارديولا، خلال المؤتمر الصحفي التقديمي لمباراة مانشستر سيتي ومان يونايتد، الذي أقيم عصر اليوم الجمعة، عن قرار رحيل تشافي.

قال جوارديولا: “حسنًا، ماذا يمكنني أن أقول؟ إنها ليست أخبار جيدة أبدًا لأن شيئًا ما لم ينجح عندما يحدث ذلك، عندما يدير نادي ما شيئًا بشكل خاطئ".

وتابع: “ولكن أسباب ما حدث، لا أعرف، لذلك لا يمكنني إعطاء رأيي. عندما أذهب إلى برشلونة وأتحدث مع بعض الناس هناك، ربما سأعرف ذلك، لكن الآن لا أعرف”.

ويلعب مانشستر سيتي ضد مانشستر يونايتد، غدًا السبت 25 مايو، في مباراة نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي.