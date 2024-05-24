جراحة ناجحة لـ محمد شكري ظهير سيراميكا كليوباترا بعد إصابة الصليبي

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أحمد جودة - القاهرة - أجرى محمد شكري الظهير الأيسر الدولي لنادي سيراميكا كليوباترا، جراحة الرباط الصليبي بنجاح في ألمانيا، تحت إشراف دكتور كريستيان وولف، أحد كبار المتخصصين في هذا النوع من الجراحات.

جراحة ناجحة لـ محمد شكري ظهير سيراميكا كليوباترا

ويعود محمد شكري إلى القاهرة يوم الأربعاء المقبل، لبدء البرنامج التأهيلي، استعدادًا للعودة إلى التدريبات الجماعية لفريق سيراميكا كليوباترا في المرحلة المقبلة.

وشارك محمد شكري في ٢١ مباراة مع سيراميكا كليوباترا خلال الموسم الحالي، بواقع ١٦ مباراة في الدوري العام، ومباراتين في كأس السوبر للأندية الأبطال، و٣ مباريات في كأس الرابطة، وساهم الظهير الأيسر الدولي في ٥ أهداف مع سيراميكا كليوباترا، أحرز هدفين وصنع ٣ أهداف.