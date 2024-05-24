نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. أول تعليق من محمد الشناوي على مشاركة مصطفى شوبير أساسيًا في نهائي إفريقيا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - محمد الشناوي، قائد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، أكد على تحفيز الفريق وتركيزه الشديد استعدادًا لمواجهة الترجي التونسي في نهائي دوري أبطال إفريقيا.

تعليق الشناوي على مشاركة شوبير

خلال المؤتمر الصحفي الذي تم عقده قبل المباراة، أشار الشناوي إلى الدوافع الكبيرة التي يمتلكها الفريق للفوز باللقب، مؤكدًا أن الجميع يدرك صعوبة المواجهة.

وأوضح الشناوي أن الأهلي يحترم خصمه جيدًا ويستعد للمباراة بشكل مناسب، مشيرًا إلى أهمية عامل الجمهور في تحفيز اللاعبين ودعمهم خلال المواجهة الهامة.

وفيما يتعلق بمسار الفريق في البطولة، أكد الشناوي أن الأهلي يتعامل مع كل مباراة على أنها البطولة الأولى، وأنه لا يوجد تشبع من الألقاب، مشيرًا إلى أن الدعم الجماهيري يشكل دافعًا إضافيًا للجميع.

وفي ختام تصريحاته، عبّر الشناوي عن تمنياته بالتوفيق للفريق وأن يكون التوفيق حليفهم في المواجهة المقبلة، مُشيدًا بأداء الحراس مصطفى شوبير وأمان الله مميش، ومؤكدًا على أن الفريق يلعب من أجل تحقيق البطولات فقط.