نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ما أسباب إقالة تشافي؟.. تصريحات مثيرة للجدل وقرارات فنية تُنهي مسيرته مع برشلونة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشفت الصحيفة الإسبانية "ماركا" عن الدوافع الرئيسية لإقالة تشافي هيرنانديز من تدريب الفريق الأول لكرة القدم في نادي برشلونة.

أعلن نادي برشلونة رسميًا مساء اليوم عن انتهاء مهام المدرب الإسباني، على الرغم من أن عقده كان من المفترض أن يستمر حتى صيف 2025.

العوامل التي أدت إلى قرار لابورتا بإقالة تشافي من منصبه

أولًا، تصريحات تشافي الأخيرة التي أعرب فيها عن عدم قدرته على المنافسة مع ريال مدريد، مما أثار استياء الرئيس بشكل كبير، وشعر بأنه تم خيانته، خاصة وأن تشافي كان قد أكد له العكس قبل أيام.

ثانيًا، الاستعداد البدني والقرارات الفنية، ففي مباراة انتويرب على سبيل المثال، لم يكن الفريق يواجه ضغوطًا كبيرة، ومع ذلك قرر تشافي إراحة لاعبين مثل ليفاندوفسكي وغوندوغان، مما دفع الرئيس للتدخل وتصحيح الوضع، وهو ما لاحظه اللاعبون.

تحدث اللاعبون أنفسهم مع المدرب لمناقشة تحسين هذه الجوانب، وكان هناك عدد من اللاعبين غير راضين عن سير الأمور، بما في ذلك رافينها، أراوخو، كوندي، وليفاندوفسكي.

كما أن القضايا التكتيكية كانت محل نقاش داخل الإدارة الرياضية، حيث كانت هناك قرارات تكتيكية غير مرضية أدت إلى خسارة الفريق لمباريات حاسمة. لم يكن الأداء متناسقًا طوال الموسم ولم تُوجد حلول للتغلب على الخصوم، الذين كانوا يتجاوزون الدفاع بسهولة في العديد من المناسبات.