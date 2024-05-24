نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بعد تصريح الشناوي المثير.. رد كولر على مشاكل غرفة ملابس الأهلي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - رد السويسري مارسيل كولر مدرب الأهلي، على ما يتردد حول وجود مشاكل وأزمات داخل غرفة ملابس الفريق الأحمر في الوقت الحالي.

ويتأهب فريق الأهلي، لمواجهة الترجي التونسي على استاد القاهرة الدولي، غدًا السبت، في إياب نهائي مسابقة دوري أبطال إفريقيا.

وكان لقاء الذهاب قد انتهى بالتعادل السلبي على ملعب حمادي العقربي بـ رادس، ويسعى المارد الأحمر لحسم اللقب على ملعبه ووسط جماهيره.

كولر: لا توجد أزمات داخل الأهلي

وقال كولر، في تصريحاته اليوم: “مهمتي أن أجهز اللاعبين للمباراة، ولا يمكن لأحد أن يتصور أن المباراة سهلة والمواجهة صعبة للغاية وقد تحدثت مع اللاعبين، ولا يوجد أحد يستهين باللقاء والجميع يعرف قيمة المنافس”.

وتابع قائلًا: “من الطبيعي أن تشهد المباريات الكبيرة التحامات قوية ونجهز أكثر من سيناريو لخوض المباراة ولا يوجد أزمات داخل الفريق”.

وصرح محمد الشناوي حارس الأهلي، خلال المؤتمر الصحفي التقديمي للمباراة، أنه لا توجد أي مشاكل داخل الأهلي، وكل ما في الأمر أن الصحافة المصرية دائمًا ما تخلق المشاكل.

وجاء تصريح الشناوي، ردًا على سؤال أحد الصحافيين التوانسة الذي سأله على ما يتردد حول وجود أزمات داخل فريق الأهلي.