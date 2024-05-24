مدرب الترجي يرد على "السحر" قبل مواجهة الأهلي في نهائي دوري أبطال إفريقيا

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أحمد جودة - القاهرة - أعرب ميجيل كاردوزو، المدير الفني لفريق الترجي التونسي، عن ثقته في قدرة فريقه على الفوز على الأهلي في نهائي بطولة دوري أبطال إفريقيا، والذي سيقام مساء السبت على ملعب استاد القاهرة الدولي.

مدرب الترجي يرد على “السحر” قبل مواجهة الأهلي

وأكد كاردوزو خلال المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة على جاهزية لاعبي الترجي لهذه المباراة، مشددًا على أنه يشعر بالفخر لتأهل الفريق للمباراة النهائية، وأن هدفهم الآن هو الفوز باللقب على حساب الأهلي في ملعبهم.

وأضاف: "نحن مستعدون للعودة باللقب إلى تونس وتحقيق البطولة الخامسة في تاريخ الترجي في دوري أبطال إفريقيا".

وأشار كاردوزو إلى أن فريقه لا يجب أن يخاف من الأهلي، ويجب أن يتحلى بالثقة إذا أراد الفوز والتتويج باللقب، مؤكدًا أنهم لن يلعبوا بشكل دفاعي في المباراة النهائية.

وعبّر كاردوزو عن شكره لإدارة الأهلي على حسن استقبال بعثة الترجي، مشيرًا إلى أنه يركز فقط على لاعبي فريقه ولا يرغب في التحدث عن الخصم، وأنه يحترم الأهلي ويستعد بكل قوة للقاء.

وفيما يتعلق بأعمال السحر في الملاعب الإفريقية، أكد كاردوزو أنه لا يؤمن بالسحر ولكنه يؤمن بالسحرة الذين يتميزون بمهاراتهم، مشيرًا إلى أن النهائي سيكون بين فريقين كبيرين وسيكون تاريخيًا.