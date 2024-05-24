نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بعد موسم هزيل.. برونو فيرنانديز يحسم مستقبله مع مانشستر يونايتد قبل مواجهة السيتي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - بأرسل برونو فيرنانديز، لاعب مانشستر يونايتد، رسالة مؤثرة لجماهير فريقه قبل المباراة النهائية لكأس الاتحاد الإنجليزي أمام مانشستر سيتي، حيث يلتقي الفريقان في هذا النهائي المهم غدًا السبت.

برونو يرسل رسالة مؤثرة لجماهير مانشستر يونايتد

وفي رسالته التي نُشرت عبر موقع "the players tribune"، بدأ فيرنانديز بتعبيره عن فهمه لتحديات الموسم الصعبة التي مر بها الفريق، مؤكدًا على عدم تحقيق المستوى المطلوب وعلى عدم الاستمرارية في تقديم الأداء المطلوب بالنسبة للجماهير.

وأكد فيرنانديز، بصفته قائدًا للفريق، أنه يشعر بالمسؤولية ويعتبرها جزءًا أساسيًا من دوره، وأن النادي له مكانة خاصة في قلبه ولا يمكن تجاهل الدعم الكبير الذي يقدمه الجمهور.

وشدد النجم البرتغالي على أهمية الصدق، وأنه يتعامل مع الجماهير بأمانة ويحاول أن يكون نفسه في الملعب وخارجه، معبرًا عن إحباطه لتدني المستوى في بعض الأحيان واعتبرها الكلمة الوحيدة التي تصف مشاعر الجماهير والفريق خلال هذا الموسم.

واختتم فيرنانديز رسالته بالتأكيد على حبه للنادي والصدق تجاه الجماهير، معبرًا عن رغبته في تقديم الأفضل وتحقيق النجاح في المباراة النهائية وإسعاد الجماهير التي تستحق الصدق والتفاني.

برونو يحسم مستقبله مع مانشستر يونايتد

برونو فيرنانديز، لاعب مانشستر يونايتد، أعرب عن تحمله المسؤولية لتقديم المزيد بعد الموسم الصعب الذي مر به الفريق، مؤكدًا أنهم يبدأون من جديد وأنه على الفريق أن يقدم كل ما لديه في المباراة الأخيرة ضد مانشستر سيتي، وأنهم يجب أن يستمروا في السعي للأمام.

وأكد فيرنانديز على حبه وولعه بالتواجد في ملعب أولد ترافورد، مشيرًا إلى أنه يرى أن البقاء في النادي هو حلمه النهائي، وأنه يتطلع دائمًا لتحقيق النجاحات مع الفريق.

وفيما يتعلق بتوقعاته وتوقعات الجماهير، أوضح فيرنانديز أنه يرغب في أن تتماشى توقعاته مع توقعات النادي والجماهير، حيث يسعى الجميع للمنافسة على البطولات وتحقيق النجاح في مختلف البطولات المحلية والقارية، مؤكدًا أنهم يسعون دائمًا لتحقيق أعلى المعايير.

وفي ختام تصريحاته، أكد فيرنانديز على رغبته في مواصلة القتال والتنافس مع الفريق، مشيرًا إلى أنه يشعر بالراحة والاستقرار في مانشستر يونايتد، وأنه وعائلته يرغبون في البقاء هناك، مشيرًا إلى ارتباطه القوي بالنادي والجماهير، وكان ذلك من خلال إشارته لاستماعه لأغاني جماهير مانشستر يونايتد.