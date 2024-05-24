نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. تير شتيجن يرد على تسببه في إقالة تشافي من تدريب برشلونة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - رد الألماني مارك أندرية تير شتيجن حارس مرمى برشلونة، على ما تردد حول تسببه في قرار إقالة تشافي هيرنانديز عن قيادة الفريق الكتالوني.

ذكرت إذاعة "RadioCAT"، أن تير شتيجن بعد خسارة برشلونة من جيرونا (4-2) في ديسمبر الماضي، اجتمع مع مسؤولي برشلونة وأبلغهم بأن هناك استياء وقلق لدى بعض اللاعبين داخل الفريق بسبب تشافي.

وأعلن نادي برشلونة، اليوم الجمعة، قرار رحيل تشافي هيرنانديز عن تدريب الفريق الكتالوني بشكل رسمي.

شتيجن: ما تم نشره يهاجم قيمتي الشخصية

وقال تير شتيجن في رد واضح عبر حسابه بمنصة “إكس” للتواصل الاجتماعي، اليوم: “القصة التي نشرتها RadioCAT تهاجم قيمتي الشخصية بشكل مباشر".

وتابع: "لن أتحمل أن يستخدم أحد اسمي لخلق مشاعر سلبية بناءً على معلومات خاطئة”.

وواصل: “إذا أردت يومًا قول شيء أو الإبلاغ عن شيء، فسأكون دائمًا صريحًا جدًا مع الشخص المعني”.