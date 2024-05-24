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أحمد جودة - القاهرة - تتجه أنظار مشجعي منتخب إنجلترا نحو قائدهم هاري كين، في ظل استعداداتهم لبطولة كأس أمم أوروبا "يورو 2024" المقرر انطلاقها في ألمانيا في 14 يونيو المقبل. يأتي هذا بعد تأثر كين بإصابة خلال مباراة فريقه بايرن ميونخ في دوري أبطال أوروبا.

موقف هاري كين من المشاركة مع إنجلترا في يورو 2024

في مباراة نصف نهائي الدوري الأوروبي، تعرض كين لإصابة في الظهر مما استدعى استبداله في الدقيقة 85، وترك السؤال حول جاهزيته للمنافسة في "يورو 2024".

تؤكد مصادر مقربة من كين أن الإصابة تعتبر احترازية وأنه سيكون جاهزًا بنسبة 100% للبطولة، ما دام لم يتعرض لأي إصابات جديدة.

من جانبه، أشار مدرب المنتخب جاريث ساوثجيت إلى أن كين يشعر بالراحة تمامًا بشأن حالته، مشيرًا إلى أنه تم اتخاذ قرار معقول بعدم المشاركة في مباراة فريقه الأخيرة، مع تأكيده على أنها ليست مصدر قلق في الوقت الحالي.

وبذلك، يظل الأمل معلقًا على أن يكون هاري كين في جاهزية تامة لقيادة منتخب إنجلترا في يورو 2024، حيث يسعى الفريق لتحقيق النجاح وإسعاد جماهيره في هذه البطولة القارية المهمة.