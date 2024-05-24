انت الأن تتابع خبر صفقة كروية تاريخية والجماهير مبسوطة قوي.. الأهلي يخطف توقيع نجم منتخب مصر لمدة 3 سنوات رسميًا والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - بدأ النادي الأهلي المصري رسميًا في تعزيز صفوفه استعدادًا للموسم الجديد، حيث تمكن مجلس إدارة النادي من إجراء مفاوضات ناجحة لضم محمد شكري، الظهير الأيسر لفريق سيراميكا كليوباترا والمنتخب المصري. وأوضحت مصادر صحفية أن اللاعب قد وافق على الانتقال إلى القلعة الحمراء في الفترة الانتقالية الصيفية القادمة.

علاوة على ذلك