انت الأن تتابع خبر صفقة كروية تاريخية والجماهير مبسوطة قوي.. الأهلي يخطف توقيع نجم منتخب مصر لمدة 3 سنوات رسميًا والأن مع التفاصيل
رياض - احمد صلاح - بدأ النادي الأهلي المصري رسميًا في تعزيز صفوفه استعدادًا للموسم الجديد، حيث تمكن مجلس إدارة النادي من إجراء مفاوضات ناجحة لضم محمد شكري، الظهير الأيسر لفريق سيراميكا كليوباترا والمنتخب المصري. وأوضحت مصادر صحفية أن اللاعب قد وافق على الانتقال إلى القلعة الحمراء في الفترة الانتقالية الصيفية القادمة.
علاوة على ذلك
- وبعد الإعلان عن إصابة علي معلول الخطيرة في وتر أكيليس خلال مشاركته في مباراة ذهاب نهائي دوري أبطال أفريقيا ضد الترجي، قرر الجهاز الفني بقيادة مارسيل كولر تعزيز المركز بلاعب بارع مثل شكري. نتيجة لذلك، قام النادي بتفعيل بند في عقد اللاعب مع سيراميكا كليوباترا يتيح لهم شراء اللاعب مقابل حوالي 10 ملايين جنيه.
- بالإشارة إلى التطورات الأخرى، صرح الإعلامي أحمد شوبير أن الكابتن محمود الخطيب، رئيس النادي، قد أصدر قرارًا بتجديد عقد علي معلول لمدة سنتين إضافيتين، وذلك بعد الإصابة التي تعرض لها اللاعب.
- هذه الإجراءات تؤكد سعي الأهلي نحو تحقيق التوازن والقوة في تشكيلته للمنافسة في المواسم القادمة. يبدو أن النادي الأهلي مستعد لمواجهة التحديات المقبلة بكل قوة وتصميم، من خلال التركيز على الاستثمار في اللاعبين ذوي القيمة والأداء العالي.