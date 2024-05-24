نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. فليك يستقر على أسماء جهازه المعاون في برشلونة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تم إعلان إقالة تشافي هيرنانديز من منصبه كمدير فني لنادي برشلونة مساء اليوم الجمعة، قبل مباراة البارسا الأخيرة ضد إشبيلية في ختام منافسات الليجا.

الجهاز المعاون لـ فليك في برشلونة

ووفقًا للصحفي الموثوق "فابريزيو رومانو"، سيكون هانز فليك مدرب برشلونة القادم لمدة موسمين.

وتابع فابريزيو ويعاونه، توني تابالوفيتش وماركوس سورج سيصبحان مساعدي المدرب فليك، وتوني تابلوفيتش سيكون مُدرب حراس.

وكان فليك قد أبدي موافقته على راتب أقل من 30% من راتب تشافي هيرنانديز للموسم القادم، وهو أمر مناسب لبرشلونة في ظل الأزمة المالية الخانقة التي يعاني منها النادي الكتالوني في الوقت الحالي.