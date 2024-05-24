نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. برشلونة يلبي أولى طلبات فليك في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - وافق نادي برشلونة، على أول طلبات المدرب الألماني هانسي فليك الذي سيتولى مهمة قيادة “الفريق الكتالوني” بعد رحيل تشافي هيرنانديز.

أعلن نادي برشلونة بشكل رسمي، اليوم الجمعة، رحيل تشافي هيرنانديز عن تدريب الفريق عقب انتهاء منافسات الموسم الجاري.

نشر حساب برشلونة عبر منصة “إكس” للتواصل الاجتماعي، بيانًا رسميًا أكد خلاله أن رئيس النادي خوان لابورتا، قد أبلغ تشافي اليوم الجمعة أنه لن يكون مدربًا للفريق في الموسم المقبل.

فليك يقود برشلونة الموسم المقبل

يتولى الألماني هانسي فليك، مدرب بايرن ميونخ ومنتخب ألمانيا السابق، مهمة قيادة برشلونة اعتبارًا من الموسم المقبل 2024-25.

وحسب ما أوردته صحيفة “موندو ديبورتيفو” الإسبانية فأن فليك قد اشترط على إدارة برشلونة أن يجلب اثنين من مساعديه الألمانيين، لجهازه الفني الجديد.

وأشارت الصحيفة الإسبانية إلى أن نادي برشلونة سوف يتعاقد مع مدرب بدني إسباني، لم يتم تحديد هويته بعد.