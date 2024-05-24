نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. المحكمة تصدر حكمًا نهائيًا بشأن قضية نيجريرا وبرشلونة يرد على القرار في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت محكمة برشلونة الحكم النهائي في قضية نيجريرا، التي تتعلق باتهامات بتقديم برشلونة لرشاوٍ مالية لنائب رئيس لجنة التحكيم السابق، وذلك بعد أن كانت هذه القضية محل جدل منذ فبراير عام 2023.

اتُهم برشلونة بتقديم رشاوٍ ومدفوعات مالية لخوسيه نيجريرا، بهدف الحصول على تأييد تحكيمي في الفترة من 2000 إلى 2018.

المحكمة تصدر حكمًا نهائيًا بشأن قضية نيجريرا

ووفقًا لتقرير صحيفة "سبورت" الإسبانية، فإن المحكمة قررت اليوم إلغاء قرار القاضي بتوجيه الاتهام إلى نادي برشلونة في هذه القضية.

وذكرت المصادر أن القسم 21 من محكمة برشلونة، بالتعاون مع مكتب المدعي العام لمكافحة الفساد والدفاع، وافقا على إلغاء اتهام النادي بدفع رشوة في قضية نيجريرا.

وتابعت المحكمة أن نيجريرا لا يمكن اعتباره موظفًا عامًا، مما دفعها إلى إلغاء التهمة الموجهة ضد برشلونة.

وعبّر النادي عن رضاه عن هذا القرار، مؤكدًا استمراره في الدفاع عن مبادئه وتجاهله لاتهامات الرشوة التي وُجهت إليه.