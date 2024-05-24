نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شاهد.. محمد صلاح ينافس على جائزة هدف الموسم في ليفربول في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يُنافس المصري الدولي محمد صلاح نجم ليفربول، على جائزة هدف الموسم 2023/24 في الفريق الإنجليزي.

أعلن حساب نادي ليفربول، عبر منصة "إكس" للتواصل الاجتماعي، عن الأهداف المرشحة لجائزة أفضل هدف في الموسم الجاري.

وكان من نصيب محمد صلاح، هدفين في قائمة الأهداف المرشحة لحصد جائزة هدف الموسم، والذي سيتم اختياره بناءًا على تصويت المشجعين على الموقع الرسمي للنادي.

ويأتي ضمن القائمة المرشحة، هدف محمد صلاح في مرمى إيفرتون بديربي الجولة التاسعة من الدوري الإنجليزي، في المباراة التي أحرز فيها هدفي فوز الريدز.

أما الهدف الثاني المرشح فقد سجله محمد صلاح في فوز ليفربول على برايتون 2-1 في الجولة 30 من الدوري الإنجليزي.

قائمة الأهداف المرشحة لجائزة هدف الموسم في ليفربول

1 - داروين نونيز أمام نيوكاسل

2 - دومينيك سوبوسلاي أمام ليستر سيتي

3 - محمد صلاح أمام إيفرتون

4 - ترينت ألكسندر أرنولد × مانشستر سيتي

5 - أليكسيس ماك أليستر × فولهام

6 - كونر برادلي × تشيلسي

7 - داروين نونيز × برينتفورد

8 - محمد صلاح × برايتون

9 - أليكسيس ماك أليستر × شيفيلد يونايتد.

10 - هارفي إليوت × توتنهام