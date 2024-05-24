الرمادي يُعلن التشكيل الرسمي لسيراميكا كليوباترا ضد إنبي بالدوري العام

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أحمد جودة - القاهرة - أعلن الجهاز الفني لفريق سيراميكا كليوباترا بقيادة الكابتن أيمن الرمادي، تشكيل الفريق لمواجهة انبي ضمن مباريات الجولة ال 25 الدوري العام.
التشكيل الرسمي لسيراميكا كليوباترا ضد إنبي
وجاء تشكيل الفريق كالتالي:
حراسة المرمى: محمد بسام
خط الدفاع: احمد هاني - احمد بيكهام - خالد صبحي -عبد الرحمن بودي.
خط الوسط: محمد عادل - صديق ايجولا - محمد توني - احمد القرموطي - أحمد بلحاج.
خط الهجوم: چون ايبوكا.
يجلس على مقاعد البدلاء كلا من: محمد كوكو - سعد سمير - محمد إبراهيم- ابراهيم محمد - فيڤور اكيم - احمد ياسر ريان - محمد ابو العلا - صامويل أمادي - مروان عثمان.