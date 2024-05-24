برشلونة يقيل مدربه تشافي

برشلونة يقيل مدربه تشافيأعلن نادي برشلونة الإسباني لكرة القدم اليوم عن رحيل مدربه تشافي هيرنانديز نهاية الموسم الحالي، بعدما فشل في الفوز بأي لقب هذا الموسم، مكتفيا بالمركز الثاني في مسابقة الدوري خلف غريمه التقليدي ريال مدريد.

وقال برشلونة، في بيان له: "إن رئيس النادي خوان لابورتا أبلغ تشافي بأنه لن يستمر كمدرب في الموسم المقبل 2024 - 2025"، مشيرا إلى أنه في الأيام المقبلة، سيكشف النادي عن الهيكل التدريبي الجديد للجهاز الفني للفريق الأول.

وسيقود تشافي، الذي كان قد تولى مهمته في نوفمبر عام 2021 خلفا للهولندي رونالد كومان، برشلونة في مباراته الأخيرة من مقاعد المدربين عندما يحل ضيفا على إشبيلية، بعد غد الأحد، في المرحلة الثامنة والثلاثين والأخيرة من الدوري، قبل أن يرحل.

وكان تشافي قد أعلن في وقت سابق أنه سيغادر في نهاية الموسم، ولكن بعد سلسلة من النتائج الجيدة، اتفق مع رئيس النادي لابورتا في شهر أبريل الماضي على البقاء للموسم المقبل، قبل أن يتغير الوضع فيما بعد وتقرر إدارة النادي عدم استمراره على رأس الجهاز الفني.

نجح برشلونة تحت قيادة تشافي في إحراز بطولة الدوري الموسم الماضي، لكنه لم يتمكن من الدفاع عن اللقب في الموسم الحالي، وفرط به لصالح ريال مدريد، كما خرج برشلونة من ربع نهائي دوري أبطال أوروبا بعد خسارته أمام باريس سان جرمان الفرنسي بنتيجة /6-4/ في إجمالي مباراتي الذهاب والإياب، فضلا عن خسارته في نهائي كأس السوبر الإسبانية أمام ريال مدريد، والخروج من الدور ربع النهائي ببطولة كأس ملك إسبانيا أمام أتلتيك بلباو.