نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نشرة منتصف اليوم.. إقالة تشافي من تدريب برشلونة والشناوي يهاجم الصحافة وصلاح ينافس على جائزة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - الكورة حياة.. ولإن كلنا عندنا شغف بكرة القدم وأخبارها وأحداثها يضع "دوت الخليج الرياضي" بين أيديكم كل الأخبار والأحداث والتحليلات والحكايات لما تفعله عناصر اللعبة من مسؤولين ومدربين ولاعبين وحكام داخل المستطيل الأخضر وخارجه.

ونقدم لكم هنا "نشرة منتصف اليوم" جولة إخبارية لكل ما فاتك من أخبار المساء وأبرز الأحداث الصباحية اليوم الأربعاء 22-5-2024 في السطور التالية:

صلاح ينافس على جائزة هدف الموسم لليفربول

أعلن حساب نادي ليفربول، عبر منصة "إكس" للتواصل الاجتماعي، عن الأهداف المرشحة لجائزة أفضل هدف في الموسم الجاري.

وكان من نصيب محمد صلاح، هدفين في قائمة الأهداف المرشحة لحصد جائزة هدف الموسم، والذي سيتم اختياره بناءًا على تصويت المشجعين على الموقع الرسمي للنادي.

ويأتي ضمن القائمة المرشحة، هدف محمد صلاح في مرمى إيفرتون بديربي الجولة التاسعة من الدوري الإنجليزي، في المباراة التي أحرز فيها هدفي فوز الريدز.

أما الهدف الثاني المرشح فقد سجله محمد صلاح في فوز ليفربول على برايتون 2-1 في الجولة 30 من الدوري الإنجليزي.

مدرب الترجي يرد على "السحر" قبل مواجهة الأهلي في نهائي إفريقيا

قال البرتغالي ميجيل كاردوزو المدير الفني لفريق الترجي التونسي، إن فريقه قادر على تحقيق الفوز على نظيره الأهلي في نهائي بطولة دوري أبطال إفريقيا والمقرر لها مساء السبت على ملعب استاد القاهرة الدولي.

وأضاف ميجيل كاردوزو في المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة: “أن يجهز لاعبي الترجي لمباراة الغد أمام الأهلي مثلما نستعد لكل مباراة، مؤكدًا أنهه فخور بالتأهل لنهائي دوري أبطال إفريقيا وهدفنا الآن الفوز باللقب على حساب الأهلي في عقر داره”.

وتابع: “نحن مستعدون بالعودة باللقب على تونس وتحقيق البطولة الخامسة بدوري أبطال إفريقيا”.

وواصل: “أن فريق الترجي لا يجب أن يخاف من النادي الأهلي إذا أراد الفوز في مباراة الغد والتتويج بكأس البطولة، مشيرا إلى أنه لن يلعب بشكل دفاعي”.

برشلونة يعلن إقالة تشافي هيرنانديز

أعلن نادي برشلونة الإسباني، اليوم الجمعة، إقالة تشافي هيرنانديز من تدريب الفريق، بعد تراجع نتائج الفريق الكتالوني خلال الموسم الحالي.

وقال نادي برشلونة في بيان رسمي نشره عبر حسابه الرسمي على إحدى مواقع التواصل الاجتماعي إكس: "أعلن رئيس نادي برشلونة لابورتا ظهر اليوم لتشافي هيرنانديز أنه لن يستمر كمدرب للفريق الأول في الموسم 2024-2025".

وتابع البيان: "نادي برشلونة يعرب عن شكره لتشافي على عمله كمدرب، الذي يضاف إلى مسيرته التي لا تضاهى كلاعب وقائد للفريق، ويتمنى له كل التوفيق في المستقبل".

وأشار البيان: "سيقوم تشافي هيرنانديز بإدارة آخر مباراة له كمدرب للفريق الأول يوم الأحد القادم في إشبيلية".

تصريح الشناوي بشأن مشاكل غرفة ملابس الأهلي

تحدث محمد الشناوي حارس مرمى النادي الأهلي، عن مباراة الترجي التونسي غدًا السبت في نهائي دوري أبطال إفريقيا.

الشناوي قال في المؤتمر الصحفي الذي يسبق لقاء الغد:"أي بطولة نحصل عليها نفكر في البطولة التي تليها".

وأضاف:"إنجاز وصول الأهلي بكل تأكيد للنهائي الإفريقي الخامس على التوالي".

وأشار:"لا يوجد أي أزمة بين حراس الأهلي، هذه هي الصحف المصرية ولا تعليق".

وواصل:"جمهور الاهلي دائما يحب التتويج بالبطولات، وهناك سيستم في النادي الأهلي وهذا سر التتويج بالبطولات".

وأوضح:"لدينا جمهور هدفنا دائما إسعاد هذا الجمهور".

حديث كولر عن إياب نهائي دوري أبطال إفريقيا

علق السويسري مارسيل كولر المدير الفني للأهلي، على مواجهة فريقه غدًا أمام الترجي التونسي في إياب نهائي دوري أبطال إفريقيا.

كولر قال في المؤتمر الصحفي الذي يسبق لقاء الغد:"نتعامل مع المباريات بنفس القوة والجدية والتركيز".

وأضاف:"مباراة النهائي ليس تعامل مختلف لأن هدفي هو نفسه في جميع المباريات وهو الفوز".

وتابع:"نحاول فرض حالة الهدوء والجدية على اللاعبين وهدفنا الفوز في مباراة الغد".

وأشار:"سنجد لاعب بديل لعلي معلول غدا وسوف نساعد اللاعب الذي سيبدأ في هذا المركز".

وأكمل:"أتابع اللاعبين بشكل يومي ولا يوجد ذرة استهتار أو ثقة في تحقيق الفوز والجميع يركز في المباراة".

وهل هناك أزمة بين حراس الأهلي، ليرد كولر:"هذا الكلام غير حقيقي ولا يوجد أزمة بين الحراس سواء محمد الشناوي أو مصطفى شوبير".