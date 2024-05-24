نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مركز تدريب بورسعيد يحصد مراكز متقدمة في بطولة الجمهورية للاتحاد الرياضى في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

حصل أبناء مركز اطفال التوحد في اليوم الأول من بطولة الجمهورية الاتحاد الرياضى للإعاقة الذهنية على الميدالية الفضية في رمى الجلة فئة الفكرى وذلك خلال الفترة من ٢٤ مارس إلى ٢٨ مارس باستاد القاهرة

وذلك في إطار مبادرة وزارة الشباب والرياضة للاهتمام بأطفال التوحد والحرص على دمجهم فى المجتمع وكيفية مساعدتهم فى التعامل مع الاخرين ، بهدف تشجعيهم على ممارسة الرياضة.

يقوم أطفال التوحد بممارسة الأنشطة الرياضية بمشاركة البنين والبنات، على أيدي مدربين متخصصين

يذكر أن مركز تدريب أطفال التوحد ضمن المشروعات القومية التي تديرها الدكتور عمرو حداد وكيل الوزارة - رئيس الادارة المركزية للتنمية الرياضية، وتنال اهتماما بالغا من الدكتورة غاده جمال الدين مدير عام الإدارة العامة للقاعدة الشعبية.

يأتي ذلك تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة واللواء أ.ح عادل الغضبان محافظ بورسعيد ،خالد النحلة وكيل المديرية للرياضة وتحت إشراف منسق المشروع نسرين نور الدين رئيس الجهاز د احمد حسانين سماح عادل، سامح امين، عمادالدين سمير، ضياء كامل، رضوى صلاح، محمود أبو الدهب، بيسان صالح مدربي المشروع رودينا بدري، وهويدا هشام، ورودينا محسن متطوعي المشروع