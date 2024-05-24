نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الكشف تفاصيل عقد فليك مع برشلونة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشفت تقارير صحفية عن تفاصيل عقد المدرب الألماني هانز فليك مع نادي برشلونة الإسباني خلال الفترة القادمة بعد اقترابه من تدريب الفريق.

ويقترب فليك من تولي القيادة الفنية لنادي برشلونة الإسباني بعد إعلان النادي الكتالوني ظهر اليوم الجمعة بشكل رسمي عن إقالة المدرب تشافي هيرنانديز.

وأكدت التقارير هانز فليك يستعد في الوقت الحالي لإعلانه مديرا فنيا لنادي برشلونة، حيث أن مسؤولي البارسا أنهوا الاتفاق معه.

وأوضحت أن تفاصيل عقد فليك مع البارسا سيكون لمدة عامين وحتى صيف عام 2026 وسيحصل المدرب الألماني على راتب 5.5 مليون يورو سنويا.

وأشارت التقارير إلى أن هانز فليك سيحضر اثنين من طاقمه المعاون له في تدريب نادي برشلونة وسيشارك في صفقات البارسا للموسم الجديد.