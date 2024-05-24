نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بسبب تشافي.. مدرب إشبيلية يهاجم خوان لابورتا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - وجه كيكي سانشيز مدرب الفريق الأول لكرة القدم بنادي إشبيلية الإسباني تصريحات قوية تجاه خوان لابورتا رئيس برشلونة بسبب إقالة المدرب تشافي هيرنانديز.

وأعلن نادي برشلونة بشكل رسمي عن إقالة المدرب تشافي هيرنانديز من تدريب الفريق بسبب تصريحاته الأخيرة بعدم قدرة المنافسة وحول الأزمة الاقتصادية.

وقال كيكي سانشيز في تصريحات صحفية له:" كان يجب ألا أتدخل ولكن برشلونة يعامل أساطيره بصورة سيئة، لقد عامل كومان بصورة سيئة وكذلك ميسي والآن تشافي، هذا سيء".

وأكد:" أتمنى أن تقوم الأندية بتقدير أساطيرها فهذا إرث وسيكون هذا رائعًا".

ويواصل فريق إشبيلية تدريباته من أجل مواجهة نظيره برشلونة مساء يوم الأحد المقبل في إطار مباريات الجولة الأخيرة من عمر بطولة الدوري الإسباني هذا الموسم.