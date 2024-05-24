نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تشكيل مباراة سموحة وفاركو في الدوري المصري في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن أحمد سامى المدير الفنى لفريق سموحه عن التشكيل الذى سيخوض به فريقه مباراة فاركو المقرر لها فى السابعة مساء اليوم على ستاد الإسكندرية ضمن مباريات الجولة الخامسة والعشرون من مسابقة الدورى الممتاز.

وجاء تشكيل سموحة، كالآتى:

حراسة المرمى: الهاني سليمان

الهاني سليمان خط الدفاع: بركات حجاج، مصطفى ميدو، جاستيس أرثر، إسلام جابر

بركات حجاج، مصطفى ميدو، جاستيس أرثر، إسلام جابر خط الوسط: محمد سعيد مكرونه، محمد كناريا، عمرو قلاوه، مصطفى البدرى، دوكو دودو

محمد سعيد مكرونه، محمد كناريا، عمرو قلاوه، مصطفى البدرى، دوكو دودو خط الهجوم: حسام حسن

كما أعلن أحمد خطاب مدرب فاركو، عن تشكيل فريقه أيضًا وجاء كالاتي:

حراسة المرمى: محمد نديم

محمد نديم خط الدفاع: أحمد عوض، ياسين السيد، جابر كامل، أحمد شريف

أحمد عوض، ياسين السيد، جابر كامل، أحمد شريف خط الوسط : جيفرسون اتكادا، أحمد محمد، محمد فخرى، محمود حماد

: جيفرسون اتكادا، أحمد محمد، محمد فخرى، محمود حماد خط الهجوم: عمرو ناصر، سيف ترى

ويحتل سموحة، المركز السادس برصيد 34 نقطة بينما يأتى فاركو فى المركز السادس عشر برصيد 20 نقطة.