نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بيليجريني يكيل المديح لريال مدريد قبل المواجهة المنتظرة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - وجه المدرب مانويل بيليجريني المدير الفني لفريق ريال بيتيس تصريحات نارية تجاه نادي ريال مدريد الإسباني قبل الموقعة المنتظرة بينهما.

تصريحات بيليجريني عن مواجهة ريال مدريد

ويواجه ريال بيتيس نظيره ريال مدريد مساء غدا الأحد في الجولة الأخيرة من بطولة الدوري الإسباني عند تمام الساعة العاشرة بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

وأكد بيليجريني في تصريحات صحفية له:" كل ما فعله ريال مدريد يستحق الثناء، عدد بطولات دوري أبطال أوروبا التي فازوا بها، وعدد الدوريات، وفريقهم يتحسن عامًا بعد عام".

وأوضح:" المدرب الذي غادر مدريد، عاد ويستمر في إظهار كل قدرته كمدرب، فهو الشخص المناسب والوحيد كلمات التهنئة للمؤسسة على كل ما نمت وكل ما فازت به".

ويذكر أن فريق ريال مدريد يتواجد في صدارة جدول الترتيب برصيد 94 نقطة، وعلى الجانب الآخر يتواجد فريق ريال بيتيس في المركز السابع برصيد 56 نقطة.