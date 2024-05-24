نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. أول رسالة من تشافي بعد الرحيل عن برشلونة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - وجه تشافي هيرنانديز مدرب برشلونة، رسالته الوداعية بعد إعلان النادي اليوم الجمعة رحيله رسميًا يوم الأحد المقبل.

رسالة تشافي لجمهور برشلونة بعد إقالته

تشافي كتب عبر حسابه بموقع التواصل انستجرام: "أعزائي المشجعين، وقتي على مقاعد البدلاء في برشلونة سينتهي يوم الأحد".

وأضاف: "ليس من السهل أبدًا مغادرة نادي حياتك، لكنني أفعل ذلك بفخر شديد، بعد عامين ونصف على رأس غرفة الملابس التي كانت بمثابة عائلة ثانية".

وتابع: "أشكر المشجعين على الدعم والمودة الذين كانوا دائمًا بجانبي وأظهروا لي دائمًا نفس الحب الذي كنت أشعر به خلال فترة وجودي كلاعب".

وواصل: "اعتبارًا من يوم الأحد سأكون لاعبًا آخر في المدرجات، سواء الآن في مونتجويك أو في غضون بضعة أشهر في نو كامب نو، لأنه قبل أن أصبح لاعبًا أو مدربًا أنا من مشجعي برشلونة وأريد فقط الأفضل لنادي حياتي والذي سيكون دائمًا تحت تصرفي".

وزاد: "عملت مع مجموعة من اللاعبين الرائعين ومع طاقم عمل مذهل. بفضلهم جميعًا وصلنا إلى الأهداف المحددة والتي بلغت ذروتها الموسم الماضي بالفوز بالدوري وكأس السوبر".

وأوضح: "لم تسر الأمور هذا الموسم كما أردنا لكننا جمعنا رؤوسنا معًا وساعدنا في تنمية جيل جديد من اللاعبين الشباب من لاماسيا الذين يلهموننا جميعًا مشجعي برشلونة".

وأكمل: "شكرا جزيلا للجميع. إلى الجماهير واللاعبين والموظفين وموظفي النادي والرئيس ومجلس الإدارة والمديرين الرياضيين ووسائل الإعلام وكل من شاركت معهم الرحلة طوال هذين الموسمين والنصف".

وأتم: "أتمنى الأفضل للنادي الذي أحمله في قلبي، فيسكا البارسا".